Malata di Sla le rubano la borsa dalla sedia a rotelle | Spero di incontrarti e vederti abbassare lo sguardo dalla vergogna

Una donna malata di Sla ha subito un furto della borsa mentre era seduta sulla sedia a rotelle, un gesto che dimostra totale mancanza di rispetto. L’autore ha approfittato della sua condizione di fragilità per portarle via il bagaglio personale, lasciandola senza effetti personali. La vittima commenta: “Spero di incontrarti e vederti abbassare lo sguardo dalla vergogna”. Questo episodio evidenzia come alcuni abbiano perso ogni senso di umanità, rendendo ancora più difficile la sua quotidianità.

L'episodio è accaduto nei giorni scorsi ad Annalisa Coli, che sta combattendo una dura battaglia e ha reso pubblico quanto successo fuori dal negozio Globo Ci sono gesti che superano ogni confine e sfociano nell'ignobile. Derubare una persona malata di Sla, approfittando della sua vulnerabilità e sottraendo la borsa direttamente dalla sedia a rotelle, non è solo un furto: è un attacco alla dignità e alla libertà di chi già combatte una battaglia quotidiana. Riceviamo e pubblichiamo la denuncia, lucida e dolorosa, della persona colpita da questo atto di assoluta viltà. mi rivolgo a te, proprio a te, che ormai una settimana fa hai rubato la mia borsa dalla sedia a rotelle e che credo ormai non mi renderai più.🔗 Leggi su Livornotoday.it

