Le opere di Lotus L Kang al Padiglione Bvlgari e di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda alla Biblioteca Nazionale Marciana

Alla Biblioteca Nazionale Marciana sono esposte le opere di Lara Favaretto e Monia Ben Hamouda, mentre al Padiglione Bvlgari si possono ammirare le creazioni di Lotus L. Kang. La 61ª Esposizione Internazionale d’Arte, nota come La Biennale di Venezia, aprirà i battenti il 9 maggio, attirando l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori.

L 'attesa per la 61ª Esposizione Internazionale d'Arte – La Biennale di Venezia sta crescendo, in vista dell'apertura ufficiale il prossimo 9 maggio. Quest'edizione, per la prima volta, vedrà la maison Bulgari nel ruolo di Partner Esclusivo di Biennale Arte Venezia, ruolo che sarà rinnovato per tre edizioni fino al 2030. Biennale Arte 2024, un mondo di stranieri per un presente diverso Bulgari e la Biennale Arte 2026. Questo impegno, che sottolinea e rafforza il legame della maison con l'arte la creatività come espressione di libertà, si realizzerà immediatamente con due momenti speciali: da una parte il progetto di Lotus L.