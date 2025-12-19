Mostra Le incisioni di Michel Fingesten in Biblioteca nazionale centrale di Firenze
Vieni a scoprire le straordinarie incisioni di Michel Fingesten, esposte giovedì 18 dicembre alle 16.00 presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. La mostra celebra l’acquisizione di una preziosa raccolta donata alla biblioteca, offrendo un’occasione unica di ammirare il talento e la creatività di questo artista innovativo. Un evento imperdibile per gli amanti dell’arte e della cultura, che arricchirà il patrimonio culturale della nostra città.
Giovedì 18 dicembre alle ore 16.00, la Biblioteca ha presentato al pubblico una raccolta di incisioni di Michel Fingesten recentemente acquisita in dono. Una selezione delle incisioni comprese nella donazione sarà in mostra fino al 18 marzo 2026, nel corridoio antistante le Sale di Consultazione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
