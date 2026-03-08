Le lezioni ‘anti-meloni’ Centrodestra all’attacco | Non è un caso isolato

Il centrodestra critica le lezioni svolte in un istituto superiore di Guastalla, accusando una docente di aver promosso propaganda politica contro di loro. La vicenda, definita come parte di un’azione più ampia, ha suscitato reazioni e discussioni tra le forze politiche. La situazione riguarda le presunte attività in aula e le dichiarazioni attribuite alla docente. La vicenda rimane al centro del dibattito pubblico.

La vicenda della presunta propaganda politica in classe contro il centrodestra, attribuita a una docente dell’istituto superiore Russell di Guastalla, continua ad alimentare discussioni. Dopo l’intervento della Cgil, in difesa dell’insegnante, interviene la Uil: "Riteniamo improprio che l’attività didattica venga messa sotto accusa attraverso lettere pubbliche o prese di posizione esterne. Tali azioni – dichiara Luigi Fiorentino della Uil Scuola – rischiano di trasformarsi in forme di pressione impropria sul lavoro dei docenti. Qualora si ravvisassero condotte lesive dei principi costituzionali, l’istituzione scolastica dispone già degli strumenti previsti dall’ordinamento per le opportune verifiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le lezioni ‘anti-meloni’. Centrodestra all’attacco: "Non è un caso isolato" Leggi anche: Calenda: io in centrodestra? No finché Meloni anti-Ue e finché c’è Salvini Juventus, Istanbul non è un caso isolato: le altre debacle bianconere in Italia e in Europa. I precedentidi Francesco SpagnoloJuventus, la notte di Istanbul è da incubo per i bianconeri. Approfondimenti e contenuti su Le lezioni 'anti meloni' Centrodestra.... Temi più discussi: Le lezioni ‘anti-meloni’. Centrodestra all’attacco: Non è un caso isolato; Ok alla basi Usa e via libera alla difesa anti-aerea: ecco la risoluzione del centrodestra; La prof fa lezioni contro Meloni. Parte la protesta dei genitori. Le lezioni ‘anti-meloni’. Centrodestra all’attacco: Non è un caso isolatoContinua la polemica dopo la lettera dei genitori contro la presunta prof ‘di parte’. Uil: Pressioni improprie. Il sindaco Dallasta: Non dubito della correttezza. ilrestodelcarlino.it Docente fa lezioni contro Meloni, i genitori protestano con una lettera alla dirigente: lei smentisceLa politica fa ancora ingresso nelle scuole. Il caso è esploso in una scuola della provincia di Reggio Emilia: qui una insegnante è stata accusata dai genitori di aver fatto lezioni contro la premier ... tecnicadellascuola.it L'obiettivo è chiaro, spiega il candidato delle forze politiche di Centrodestra: “Superare i tradizionali steccati politici" LEGGI QUI: https://www.varesenews.it/2026/03/laveno-mombello-il-candidato-sindaco-castelli-apre-alla-societa-civile/2510272/utm_term=Au - facebook.com facebook Grazie al lavoro di Forza Italia e del Governo di centrodestra, l'Italia continua a crescere. x.com