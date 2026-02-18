Juventus Istanbul non è un caso isolato | le altre debacle bianconere in Italia e in Europa I precedenti

La Juventus ha subito una pesante sconfitta a Istanbul a causa di una prestazione deludente, che si aggiunge a una serie di risultati negativi già accumulati in Italia e in Europa. In passato, la squadra ha spesso mostrato difficoltà simili, come le sconfitte recenti contro squadre di medio livello in campionato. Un esempio concreto è la sconfitta contro il Monza, che ha alimentato le discussioni sulla tenuta mentale del gruppo.

di Francesco Spagnolo Juventus, la notte di Istanbul è da incubo per i bianconeri. Ma non è la prima volta che la Vecchia Signora deve fare i conti con risultati pesanti. La notte di Istanbul si è trasformata in un autentico martirio sportivo per la Juventus, capace di passare dall'illusione di una vittoria sicura al baratro di una disfatta storica. Il 5-2 incassato nel catino bollente dell'Ali Sami Yen non è soltanto un risultato sportivo pesantissimo, ma una ferita che sanguina nel cuore della storia bianconera. Eppure, la gara era iniziata sotto i migliori auspici: la Juventus aveva chiuso la prima frazione in vantaggio, trascinata dalla straordinaria vena realizzativa di Teun Koopmeiners, autore di una doppietta che sembrava aver messo in ghiaccio la qualificazione.