Calenda | io in centrodestra? No finché Meloni anti-Ue e finché c’è Salvini

Calenda chiarisce che non si unisce al centrodestra finché Meloni si mostra contraria all’Europa e Salvini mantiene le sue posizioni. La sua posizione resta ferma: non ha intenzione di entrare in un’area politica che, a suo avviso, si allontana dai valori europei. La rottura tra Vannacci e la Lega non apre spiragli di collaborazione con Azione, che preferisce mantenere una distanza netta.

Roma, 5 feb. (askanews) – Per Azione non si apre una prospettiva all’interno del centrodestra dopo lo strappo tra Vannacci e la Lega di Matteo Salvini. Lo sostiene il leader Carlo Calenda, a Mattino Cinque, sostenendo che in “questa legislatura e la prossima l’argomento unico e fondamentale sarà la capacità di costruire una europa federale che ci protegga da quello che sta arrivando. La Meloni è un’altra cosa” rispetto a Zaia perché “continua a dire che vuole il veto al Consiglio europeo, un po’ sto con Trump, un po’ con la Von der Leyen.”. “Non mi pare che questo sia il clima. L’impressione è che il governo volterà ancora più a destra”, ha aggiunto Calenda.🔗 Leggi su Ildenaro.it

