le incertezze per il futuro hotel bar e ristoranti incubo bolkestein anche qui

Il 30 settembre 2027 segnerà la scadenza delle proroghe previste dal Governo per le concessioni marittime di hotel, bar e ristoranti, in base alla Direttiva Bolkestein. Enti pubblici e operatori si preparano a un nuovo ciclo di gare d’appalto, con l’obbligo di mettere a bando le concessioni. La questione riguarda anche le attività che operano lungo le aree costiere.

Il 30 settembre 2027, stando alla Direttiva Bolkestein, scadranno le proroghe fissate dal Governo con l’obbligo di mettere a gara le concessioni marittime. Una situazione che riguarda in special modo gli stabilimenti balneari, ma all’Argentario il rischio è anche presente per strutture alberghiere, ristoranti, bar e altre attività che si trovano a pochi passi dal mare. Dall’hotel La Caletta al ristorante Il Moletto, da alcuni bar alle pedane delle attività in via del Molo e in altre parti del promontorio, sono molte le attività che rientrano in questa casistica e che rischiano di vedere andare a bando le loro concessioni. La data cerchiata in rosso è il 30 settembre 2027. 🔗 Leggi su Lanazione.it

