Il dibattito su ristoranti e bar del futuro

Il settore della ristorazione e dei bar sta attraversando un processo di trasformazione che coinvolge tecnologie, sostenibilità e nuove abitudini di consumo. Durante Sigep World, i rappresentanti della Fipe Confcommercio provinciale illustreranno le principali tendenze e sfide che caratterizzano il cambiamento, offrendo un quadro aggiornato e obiettivo delle evoluzioni in atto. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche che plasmeranno il futuro di questo settore.

Bar e ristoranti del futuro. A raccontare nella grande kermesse di Sigep World come sta cambiando il settore saranno i referenti della Fipe Confcommercio provinciale. "Sigep è casa nostra perché qui si racconta, anno dopo anno, l’eccellenza del nostro lavoro e la capacità delle imprese di innovare restando radicate nel territorio – spiega il presidente provinciale di Fipe, Denis Preite –. Come Fipe saremo protagonisti del dibattito, portando la voce degli imprenditori e aprendo riflessioni concrete sui nuovi volti dei bar e sulle trasformazioni della domanda". Sarannno due gli appuntamenti organizzati da Fipe alla Vision Plaza, in Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dibattito su ristoranti e bar del futuro Leggi anche: Genova, ruba nei supermercati su commissione per rifornire ristoranti e bar, cinquantenne a processo 80 volte Leggi anche: Vomero, maxi-blitz della Polizia locale: controlli su tavolini e dehors di bar e ristoranti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il dibattito su ristoranti e bar del futuro; 'Continuano le decisioni calate dall'alto'. Si amplia il dibattito sul futuro di Cerano. La tempesta silenziosa: come Hande Erçel ha vinto la guerra contro Kerem Bürsin senza una parola! Nei luoghi chiusi e molto frequentati – ristoranti, uffici, spazi pubblici, strutture ricettive – il comfort acustico non può essere separato dalla sicurezza antincendio. Il tema della sicurezza nei luoghi chiusi è tornato al centro del dibattito tecnico e progettuale. Il bin facebook Ogni volta che un ristorante annuncia di “rinunciare” alla stella Michelin, il dibattito si riaccende. Ma cosa significa davvero Da Gualtiero Marchesi ai casi più recenti, una ricostruzione necessaria per capire come funziona la guida. @Panna975 x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.