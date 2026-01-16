Il dibattito su ristoranti e bar del futuro

Il settore della ristorazione e dei bar sta attraversando un processo di trasformazione che coinvolge tecnologie, sostenibilità e nuove abitudini di consumo. Durante Sigep World, i rappresentanti della Fipe Confcommercio provinciale illustreranno le principali tendenze e sfide che caratterizzano il cambiamento, offrendo un quadro aggiornato e obiettivo delle evoluzioni in atto. Un’occasione per comprendere meglio le dinamiche che plasmeranno il futuro di questo settore.

Bar e ristoranti del futuro. A raccontare nella grande kermesse di Sigep World come sta cambiando il settore saranno i referenti della Fipe Confcommercio provinciale. "Sigep è casa nostra perché qui si racconta, anno dopo anno, l’eccellenza del nostro lavoro e la capacità delle imprese di innovare restando radicate nel territorio – spiega il presidente provinciale di Fipe, Denis Preite –. Come Fipe saremo protagonisti del dibattito, portando la voce degli imprenditori e aprendo riflessioni concrete sui nuovi volti dei bar e sulle trasformazioni della domanda". Sarannno due gli appuntamenti organizzati da Fipe alla Vision Plaza, in Fiera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

