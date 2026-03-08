Le Giornate delle Donne del Vino 2026 | evento alla Masseria Le Carrube

Le Giornate delle Donne del Vino 2026 si svolgeranno alla Masseria Le Carrube di Ostuni dal 7 al 27 marzo. Durante l'evento si terranno degustazioni, talk e dinner class nelle città di Margherita di Savoia, Taranto, Manduria, Ostuni, Torremaggiore e Cerignola. La manifestazione coinvolge diverse località e propone un programma di attività legate al mondo del vino.

OSTUNI - Dal 7 al 27 marzo degustazioni, talk e dinner class tra Margherita di Savoia, Taranto, Manduria, Ostuni, Torremaggiore e Cerignola. Il tema nazionale 2026 è “Donne, Vino, Cibo”. In occasione dell'8 marzo tornano per l'undicesimo anno consecutivo Le Giornate delle Donne del Vino, l'iniziativa nazionale promossa dall'Associazione che riunisce produttrici, imprenditrici, enologhe, sommelier e professioniste del settore vitivinicolo italiano. In tutta Italia, le socie delle delegazioni regionali organizzano degustazioni, incontri, tavole rotonde ed eventi dedicati alla cultura del vino e alla valorizzazione del territorio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Festa delle donne, weekend tra natura e stelle alla masseria La Chiusa a San Giuseppe JatoDopo il rinvio forzato dell’edizione di gennaio a causa delle avverse condizioni meteo, siamo felici di riproporre questo weekend speciale immersi...

Le donne del vino Duca di Salaparuta: apertura straordinaria delle storiche cantine di CasteldacciaSpeciale Festa delle donne, domenica 8 marzo, alle storiche cantine di Casteldaccia.

Contenuti utili per approfondire Le Giornate delle Donne del Vino 2026....

Temi più discussi: Le giornate delle donne del vino: dal 1 al 5 marzo in Umbria eventi sul tema Donne, vino, cibo; Le Giornate delle Donne del Vino 2026: Donne, Vino, Cibo è il tema dell’11ª edizione; Ritornano le Giornate delle donne del vino, in Trentino Calici in vetta; Le Giornate delle Donne del Vino. Anche in Umbria iniziative ed eventi sul tema Donne, vino e cibo.

Le Giornate delle Donne del Vino 2026: sei appuntamenti in Puglia tra degustazioni, talk e cultura del territorioIl tema nazionale per il 2026 è Donne, Vino, Cibo, con l’obiettivo di mettere in luce il rapporto tra alimentazione, identità culturale e sostenibilità. In un momento storico segnato da tensioni int ... giornaledipuglia.com

Al via l’11ª edizione de Le Giornate delle Donne del Vino: Donne, Vino, Cibo è il tema 2026In un momento storico attraversato da nuove tensioni internazionali e da conflitti che riportano al centro il tema della sicurezza, dell’accesso alle ... atnews.it

Le 15 donne del cibo, del vino e dell'ospitalità che verranno premiate a Women in Food x.com

MARGHERITA | Le Giornate delle Donne del Vino 2026: in Puglia sei eventi tra degustazioni, incontri e cultura del territorio - facebook.com facebook