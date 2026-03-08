Le foto della Giornata internazionale della donna

In molte città italiane sono state scattate fotografie durante le celebrazioni della Giornata internazionale della donna, che hanno mostrato sia momenti di festa sia momenti di protesta. Le immagini ritraggono manifestazioni pubbliche, cortei e eventi organizzati per chiedere parità di diritti e rispetto. Le foto catturano l’energia e l’emozione di chi ha partecipato, riflettendo le diverse modalità con cui si è commemorata questa giornata.

Per la Giornata internazionale della donna, domenica 8 marzo, ci sono state manifestazioni in tutto il mondo per chiedere, tra le altre cose, la parità tra i generi, la fine della violenza sulle donne e l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza nei paesi in cui non è garantita. In Italia le manifestazioni più grandi sono state quelle di Roma e Milano, organizzate dal movimento femminista Non Una Di Meno. Ma ci sono stati cortei in molte altre città tra cui Ancona, Napoli, Trento e Triste. A Torino Non una di meno aveva organizzato un corteo il 7 marzo, mentre oggi si è tenuta l'iniziativa benefica Just The Woman I Am, per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sul cancro.