Giornata Internazionale della Donna 2026 le iniziative a Sestri Levante

Il Comune di Sestri Levante, in vista dell’8 marzo 2026, organizza una serie di eventi per la Giornata Internazionale della Donna. La settimana include iniziative promosse in collaborazione con associazioni e scuole del territorio, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità e evidenziare il ruolo delle donne attraverso attività culturali e di riflessione. Le iniziative si svolgono lungo tutto il territorio comunale.

Dopo lo spettacolo teatrale di domenica 1° marzo "Frammenti al femminile, ode alla donna e alla vita. Spettacolo per corpi, voci, riflessi", a cura dell'Associazione Lupus in Fabula, sabato 7 marzo la giornata si articola in due appuntamenti a Palazzo Fascie Rossi - Sala Bo. Alle ore 10 la classe 3ª D della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Descalzo, coordinata dalla prof.ssa Federica Brugnoli, presenterà il progetto "Le donne nella storia", esito di un percorso didattico di approfondimento e ricerca. Alle ore 18 spazio...