Giornata internazionale della donna l' Anpi ricorda le partigiane

Domenica 8 marzo, il Coordinamento Donne dell'Anpi di Udine deporrà un omaggio floreale al monumento dedicato alla Donna Partigiana, come fa ogni anno. La cerimonia si svolge nel rispetto delle tradizioni e coinvolge rappresentanti dell'associazione e cittadini. L'iniziativa mira a ricordare le donne che hanno combattuto durante la Resistenza, mantenendo vivo il loro ricordo nel giorno dedicato alla donna.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Domenica 8 marzo, il Coordinamento Donne dell'Anpi di Udine deporrà un omaggio floreale al monumento alla Donna Partigiana, come ogni anno. Una delegazione della sezione Anpi Città di Udine "Fidalma Garosi Lizzero Gianna", insieme all'assessora comunale alle Pari Opportunità Arianna Facchini e alla presidente della Commissione Pari Opportunità Roberta Nunin, si ritroverà in piazzale Cavedalis, per onorare le partigiane e tutte le donne oppresse e in difficoltà che ancora oggi lottano per la pace e per la democrazia. L'appuntamento è alle 15.00. Poi le rappresentanti dell'Anpi si recheranno in cimitero per rendere omaggio ad alcune partigiane, tra cui Fidalma Garosi Lizzero “Gianna”, Rosa Cantoni ”Giulia” e Niva Maria De Ponti. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Tensioni partigiane, scontro d’Orsi-Anpi: “L’associazione non diventi un’estensione del Pd guerrafondaio”. Pagliarulo replica: “Falso”L’Anpi “non può diventare un’estensione del Pd” e in particolare “dei suoi settori più oltranzisti” e “guerrafondai”.

