Charli XCX si è ritrovata sotto i riflettori per aver dichiarato di non voler figli. Durante un podcast, qualcuno le ha chiesto se aveva intenzione di diventare madre, e lei ha risposto che non ha bisogno di spiegare le sue scelte. È un esempio di come ancora si chiede alle donne di giustificare decisioni che dovrebbero rimanere private, senza dover dare spiegazioni a nessuno.

È successo nell'episodio di lunedì 2 febbraio del podcast SmartLess, co-condotto da Jason Bateman insieme a Will Arnett e Sean Hayes. Ospite della puntata, Charli XCX si è prestata a rispondere alle domande di Bateman, che hanno toccato anche il tema della genitorialità. Dopo aver raccontato di essere figlia unica, la cantante è stata incalzata dalla domanda: «Quindi ti piacerebbe avere più di un figlio o uno solo che abbia lo stesso tipo di esperienza che hai avuto tu?» così Charli risponde: «In realtà non voglio avere figli». Quando Bateman le chiede perché, lei ribatte che, al momento, non ne è ancora sicura e forse potrebbe cambiare idea in futuro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charli XCX non deve giustificare la maternità: perché non dovremmo più chiedere alle donne se vogliono figli

