Salari stagnanti che non compensano l’inflazione | i dati Inps E le donne guadagnano il 30% in meno

I dati Inps evidenziano come i salari italiani, pur aumentando nominalmente, non riescano a tenere il passo con l’inflazione, causando una stagnazione dei salari reali. La situazione si complica per le donne, che guadagnano circa il 30% in meno rispetto agli uomini. La lentezza dei rinnovi contrattuali e i crescenti livelli di inflazione nel biennio 2022-2023 contribuiscono a questa stagnazione economica, evidenziando le sfide del mercato del lavoro attuale.

Stagnazione dei salari reali e aumento delle retribuzioni nominali lorde incapace a compensare l’aumento dell’ inflazione, in parte anche per la lentezza dei rinnovi contrattuali (il tempo medio è di oltre due anni) e per gli anomali livelli di crescita dei prezzi registrati nel biennio 2022-2023. È quanto emerge dall’Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti in Italia, appena presentata a Roma e realizzata dal Coordinamento generale Statistico attuariale e dalla direzione centrale Studi e ricerche dell’ Inps. Per i dipendenti privati, dice il rapporto, la retribuzione annuale media è passata da 21. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

