Le dichiarazioni di Hilijemark e Calabresi al termine di Juventus Pisa

Al termine della partita tra Juventus e Pisa, che si è conclusa con un risultato di 4-0 a favore dei bianconeri, sono intervenuti in sala stampa i rappresentanti ufficiali delle due squadre. Durante l'incontro, sono state fatte alcune dichiarazioni che hanno attirato l'attenzione dei presenti, offrendo le prime reazioni ufficiali dopo l'incontro.

TORINO – Al termine della roboante sconfitta per 4-0 contro la Juventus, sono intervenuti dalla sala stampa dell’Allianz Stadium Mr. Hilijemark e Calabresi. Le parole di Hilijemark. Valutando l’andamento della gara contro la formazione bianconera, l’allenatore ha evidenziato la discrepanza tra il volume di gioco espresso nella prima frazione e la totale assenza di concretezza offensiva, fatale contro avversari di tale caratura. “Nei primi cinquanta minuti di gioco abbiamo messo in mostra le qualità necessarie per poter far male anche a una squadra come la Juventus”, ha dichiarato il tecnico. “Tuttavia, se non si concretizzano le occasioni create, formazioni di questo livello capitalizzano alla prima o alla seconda opportunità a disposizione, e te la fanno pagare. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Le dichiarazioni di Hilijemark e Calabresi al termine di Juventus Pisa Gilardino al termine di Pisa Juventus: «Orgoglioso dei ragazzi, non dobbiamo mollare di un centimetro. Poi sono venute le fuori le qualità di loro»LA PRESTAZIONE CONTRO LA JUVENTUS – «Stasera bisogna dire bravi ai miei ragazzi per come hanno interpretato la partita con tante difficoltà. Leggi anche: Pisa-Juventus 0-2, termina bene il 2025 bianconero: alla Cetilar Arena bastano un autogol di Calabresi e un gol di Yildiz Contenuti e approfondimenti su Juventus Pisa. Hiljemark: Primi tre gol Juve regalati dopo 50' positivi. Digiuno Pisa e salvezza? Vi spiegoIl tecnico dei toscani è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la sconfitta dei toscani in casa della Vecchia Signora ... tuttosport.com Hiljemark a Sky: Primi 50 minuti ok, poi troppe disattenzioni in difesaDopo la pesante sconfitta del Pisa contro la Juventus a Torino, il tecnico Oscar Hiljemark ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport, evidenziando luci e ombre della ... tuttojuve.com