Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, analizzando la prestazione dei suoi Al termine della gara persa 2-0 contro la Juventus, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei nerazzurri. Nonostante il ko, l’allenatore ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Gilardino al termine di Pisa Juventus: «Orgoglioso dei ragazzi, non dobbiamo mollare di un centimetro. Poi sono venute le fuori le qualità di loro»

Leggi anche: Juve Stabia - Avellino 2-0, Abate: “Prestazione di carattere e qualità. Orgoglioso dei miei ragazzi”

Leggi anche: Gilardino Pisa, in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina: c’è già il nome del sostituto. Le ultime

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A; Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.

Pisa, due pali e tanto coraggio. Ma all’Arena passa la Juventus: 0-2 - Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la v ... msn.com