Gilardino al termine di Pisa Juventus | Orgoglioso dei ragazzi non dobbiamo mollare di un centimetro Poi sono venute le fuori le qualità di loro
Gilardino, allenatore del Pisa, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, analizzando la prestazione dei suoi Al termine della gara persa 2-0 contro la Juventus, il tecnico del Pisa, Alberto Gilardino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione dei nerazzurri. Nonostante il ko, l’allenatore ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Juve Stabia - Avellino 2-0, Abate: “Prestazione di carattere e qualità. Orgoglioso dei miei ragazzi”
Leggi anche: Gilardino Pisa, in caso di sconfitta contro la Juventus possibile cambio in panchina: c’è già il nome del sostituto. Le ultime
Pisa-Juventus, presentazione e probabili formazioni; Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (Sky, Dazn), arbitro e classifica Serie A; Pisa-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Pisa-Juventus: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie A.
Pisa, due pali e tanto coraggio. Ma all’Arena passa la Juventus: 0-2 - Il Pisa gioca bene con le grandi e impaurisce sul serio la Juventus colpendo due legni, ma nella ripresa capitola senza poi trovare la v ... msn.com
Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it
Pisa-Juventus 0-2: video, gol e highlights - Altri tre punti per la Juventus che centra la terza vittoria consecutiva al cospetto di un buon Pisa. sport.sky.it
La #Juventus batte anche il #Pisa in trasferta per 0-2 al termine di una gara complicata per l'ottima prova difensiva della squadra di #Gilardino. Alla fine contano i 3 punti e i bianconeri in questa stagione non avevano mai vinto 4 gare di fila. Classifica condizio x.com
Natale e un anno che volge al termine pronto a rinnovarsi. Questo è quello che tutti stiamo vivendo ma giardinieri, vivaisti, appassionati di piante già da qualche tempo stanno disponendo sul calendario gli appuntamenti futuri. Il giardino d’inverno con le su - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.