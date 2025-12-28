Finisce come meglio non si poteva chiedere il 2025 bianconero. La Juventus di Spalletti sbanca la Cetilar Arena – ex Arena Garibaldi – e trova la terza vittoria di fila dopo quelle di misura con Bologna e Roma. La squadra di Spalletti approccia bene la partita, nonostante un Pisa che gioca benissimo e che mostra una ottima organizzazione difensiva. Anche oggi, come accaduto in altre circostanze, i padroni di casa mostrano un bel calcio, ma escono dal campo con 0 punti. La partita della Cetilar Arena. Una partita più difficile del previsto per i bianconeri. Dopo un buon primo tempo, soffrono per tutto il primo quarto d’ora del secondo tempo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Pisa-Juventus 0-2, termina bene il 2025 bianconero: alla Cetilar Arena bastano un autogol di Calabresi e un gol di Yildiz

Leggi anche: Il Lenergy Pisa bs alla Cetilar Arena

Leggi anche: Carrarese Amichevole di lusso contro il Pisa. Si gioca alla ‘Cetilar Arena’ ma a porte chiuse

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Gli highlights di Pisa-Juventus 0-2; Serie A, Pisa-Juventus 0-2: Kalulu e Yildiz regalano il terzo successo di fila a Spalletti; Pisa-Juventus 0-2, pagelle: Kalulu il migliore, male Openda; Pisa-Juventus 0-2 oggi, Serie A. Gol e classifica aggiornata.

Pisa-Juventus 0-2, gol e highlights: decidono le reti di Kalulu e Yildiz - La Juventus in campionato, con Luciano Spalletti in panchina, viaggia a una media di 2. sport.sky.it