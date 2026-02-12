La cantante si presenta al carcere della Giudecca con un cappello leopardato calato sugli occhi, sotto lo sguardo vigile degli agenti. La sua visita suscita emozioni tra le detenute, che la accolgono con applausi. La scena si svolge sotto l’occhio attento delle forze dell’ordine, mentre lei si avvicina al motoscafo pronta a portare la sua musica all’interno delle mura.

VENEZIA - Il cappello leopardato, a tesa larga, calato sugli occhi. Tutt’intorno una barriera di agenti della penitenziaria a scortarla fino al motoscafo. Beatrice Venezi è “scappata” così, ieri, dal carcere femminile della Giudecca, dove aveva appena tenuto una lezione alle detenute sul “Va’ pensiero” di Giuseppe Verdi. Una fuga, in realtà, da giornalisti e telecamere che erano stati chiamati ad assistere all’evento e si aspettavano una qualche dichiarazione della futura direttrice musicale del Gran Teatro La Fenice. Il suo caso tiene banco ormai da cinque mesi, con le maestranze del teatro che contestano la nomina per metodo e merito. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Venezi al carcere della Giudecca: «Ecco il vero potere della musica». E le detenute applaudono

Approfondimenti su Venezia Carcere

Beatrice Venezi ha fatto una lectio magistralis alle detenute in carcere, parlando di musica e del valore del bello.

Beatrice Venezi torna a Venezia e sceglie il carcere della Giudecca per il suo primo ritorno pubblico.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Venezia Carcere

Argomenti discussi: Beatrice Venezi incontra le detenute del carcere della Giudecca a Venezia; Beatrice Venezi al carcere della Giudecca per l'incontro con le detenute di Venezia. L'arrivo della direttrice: il video; Brugnaro e Beatrice Venezi al carcere femminile; Beatrice Venezi sceglie il carcere della Giudecca per il suo ritorno a Venezia.

Venezi al carcere della Giudecca: «Ecco il vero potere della musica». E le detenute applaudonoVENEZIA - Il cappello leopardato, a tesa larga, calato sugli occhi. Tutt’intorno una barriera di agenti della penitenziaria a scortarla fino al motoscafo. Beatrice Venezi ... ilgazzettino.it

Beatrice Venezi, la 'prima' in carcere: la lectio magistralis alle detenute sul valore della musica e del belloVENEZIA - Beatrice Venezi presto arriverà in città. Non al teatro la Fenice, dove è stata nominata direttore musicale, ma alla Giudecca. La direttrice d'orchestra ... ilgazzettino.it

LA MUSICA ENTRA IN CARCERE: LEZIONE DI BELLEZZA ALLA GIUDECCA Alla Casa circondariale della Giudecca lectio magistralis del maestro Beatrice Venezi. Un incontro sul valore della musica come strumento di crescita e riscatto personale. La cultur - facebook.com facebook

Beatrice Venezi in visita al carcere femminile di Venezia. Lectio magistralis con le detenute, con lei il sottosegretario Mazzi #ANSA x.com