L’azzardo di Gasperini a Marassi | Venturino titolare nel nome di Malen

Oggi a Trigoria sono state fatte le ultime prove tattiche prima della partita tra Roma e Genoa, in programma al Ferraris. La formazione giallorossa è stata definita, con Venturino titolare al posto di Malen, mentre Gasperini ha deciso l’azzardo di cambiare modulo e line-up. La sfida si presenta calda e carica di aspettative, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Nella mattinata di oggi, le ultime rifiniture a Trigoria hanno sciolto le riserve sulla fisionomia della Roma che affronterà il Genoa in un Ferraris ribollente di passione. Con un’infermeria che continua a dettare l’agenda tattica, il tecnico Gian Piero Gasperini ha deciso di affidare le chiavi dell’attacco all’unica certezza granitica di questo periodo: Donyell Malen. L’olandese, autore di sei reti in un fazzoletto di partite, ha già eguagliato lo score stagionale di Soulé (ancora ai box per pubalgia), diventando il perno centrale di una compagine orfana di Dovbyk e Ferguson. La vera notizia della vigilia è però il possibile lancio dal primo minuto del giovane Venturino, provato ripetutamente nei panni di “vice-Dybala” per sopperire a un’emergenza che non accenna a placarsi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - L’azzardo di Gasperini a Marassi: Venturino titolare nel nome di Malen Leggi anche: Roma, Malen subito titolare contro il Torino: Gasperini si affida allo specialista Leggi anche: Napoli-Roma, Gasperini ritrova la Joya: Dybala titolare con Malen al Maradona Altri aggiornamenti su L'azzardo di Gasperini a Marassi.... Temi più discussi: Il paragone tra Donny Malen e Gianluca Vialli regge davvero?; Roma-Juventus: Gasperini lancia Pisilli per la Champions; La Roma perde di nuovo Paulo Dybala e Gian Piero Gasperini ripensa al 3-3 con la Juve; TORRI: Dybala? Mi arrendo definitivamente - PRUZZO: Contro il Genoa può essere una partita scivolosa. Genoa-Roma, Gasperini: Mi piace veder giocare la squadra di De RossiA gennaio, i due club si sono scambiati due giocatori, con Tommaso Baldanzi (ora di nuovo infortunato e quindi assente con la Roma) andato a Genova e Lorenzo Venturino nella Capitale: Venturino è un ... sport.sky.it Gasperini a tutta Roma: dall'incontro col sindaco (lo stesso giorno di Totti) alla lezione agli studentiGiornata da professore per Gian Piero Gasperini, ospite oggi pomeriggio della facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Coraggio di Sbagliare, questo il tema dell'incontro ch ... corrieredellosport.it #Roma, gli infortuni degli attaccanti diventano un caso: i numeri e i giocatori che spaventano Gasperini x.com All'andata, nell'Olimpico ribollente di passione, per De Rossi era stata la partita del cuore. Al ritorno, lo sarà per Gasperini, a Marassi, dove da Grande Ex è sempre stato accolto con affetto e applausi dal pubblico rossoblù.Partita molto importante, sia per il Gen - facebook.com facebook