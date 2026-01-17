Roma Malen subito titolare contro il Torino | Gasperini si affida allo specialista
Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra.
Non c’è Roma senza Donyell Malen. Il proverbio, coniato per l’occasione, indica allo stesso tempo un’urgenza e una chance: la necessità di Gian Piero Gasperini di un centravanti vero dopo tanti tentativi non fortunatissimi e l’opportunità per l’ultimo acquisto giallorosso di prendersi la scena al primo ciak. Succede nel calcio: pronti-via, appena due allenamenti, forse tre, e subito titolare in un ruolo finora senza padroni, indossando per di più una maglia che scotta, da sempre pesante per tutti gli interpreti del ruolo che si sono succeduti nella Capitale e che è appartenuta in particolare a gente del calibro di Pruzzo, Voeller, Balbo, Batistuta, Montella, Dzeko e Lukaku. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Ferguson torna titolare in Europa: Gasperini gli affida l’attacco contro il Midtjylland
Leggi anche: Roma-Torino, Malen subito in gruppo: Pellegrini ok
Roma, Malen subito titolare contro il Torino. Rientra Pellegrini, Ferguson ai box; Roma, le prime immagini dell'arrivo di Malen a Ciampino; Malen subito: titolare e al centro dell’attacco. La Roma si affida allo specialista; Roma, Gasperini può lanciare subito Malen. Tutto sulla formazione: Pellegrini, Dybala, Ferguson….
Malen subito. Titolare e al centro dell'attacco: la Roma si affida allo specialista - Titolare e al centro dell'attacco: la Roma si affida allo specialista - marione.net
Roma, Malen c'è e Gasperini punta su di lui. Il Romanista in apertura: ""All'attacco" - "All'attacco" scrive Il Romanista in apertura quest'oggi. tuttomercatoweb.com
Roma, a Torino con Malen titolare: le ultime da Trigoria - Smaltita la delusione per la sconfitta in Coppa Italia per la Roma si avvicina la seconda sfida consecutiva col Torino in pochi giorni. fantacalcio.it
#Malen: ''Preferisco giocare al centro dell'attacco. #Roma Scelta per la passione dei tifosi e l'ambizione della proprietà''. - facebook.com facebook
FOTO - #Malen celebra l'arrivo alla #Roma. E spunta il like di #Zirkzee #ASRoma x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.