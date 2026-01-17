Roma Malen subito titolare contro il Torino | Gasperini si affida allo specialista

Roma, Malen sarà titolare contro il Torino, con Gasperini che si affida allo specialista. Domani il tecnico schiererà il nuovo attaccante, scelto per rinforzare l’attacco dopo varie alternative che non hanno dato i risultati sperati. L’olandese ha dichiarato di sentirsi più efficace come centravanti, portando nuove soluzioni offensive alla squadra.

Non c'è Roma senza Donyell Malen. Il proverbio, coniato per l'occasione, indica allo stesso tempo un'urgenza e una chance: la necessità di Gian Piero Gasperini di un centravanti vero dopo tanti tentativi non fortunatissimi e l'opportunità per l'ultimo acquisto giallorosso di prendersi la scena al primo ciak. Succede nel calcio: pronti-via, appena due allenamenti, forse tre, e subito titolare in un ruolo finora senza padroni, indossando per di più una maglia che scotta, da sempre pesante per tutti gli interpreti del ruolo che si sono succeduti nella Capitale e che è appartenuta in particolare a gente del calibro di Pruzzo, Voeller, Balbo, Batistuta, Montella, Dzeko e Lukaku.

