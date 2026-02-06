La provincia della Spezia vede crescere il numero di aziende nel 2025, con 197 imprese in più rispetto all’anno precedente. I settori che registrano l’aumento sono i servizi, l’industria e le costruzioni, mentre calano invece le imprese agricole e commerciali. La situazione si sta evolvendo, portando nuove opportunità ma anche sfide per il territorio.

La Spezia, 6 febbraio 2026 – Più imprese nei servizi, nell’industria e nelle costruzioni. Meno nell’agricoltura e nel commercio. Emerge dall’ analisi della Camera di Commercio Riviere di Liguria (Servizio Informazione economica e Orientamento al lavoro) sui dati Movimprese che fotografa l’andamento demografico delle imprese in provincia della Spezia nel 2025. Con 20.632 imprese registrate al 31 dicembre 2025, il saldo tra iscrizioni e cessazioni è positivo per il quinto anno consecutivo con +197 unità. Dal confronto dei tassi di iscrizione e di cessazione del 2025 con quelli del 2024 emerge che nel 2025 il tasso di iscrizione è risultato pari a +5,41%, inferiore rispetto a quello rilevato nel 2024 (+6%). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Demografia delle imprese: nella provincia della Spezia 197 imprese in più nel 2025

La digitalizzazione delle imprese rappresenta un fattore chiave per la competitività e lo sviluppo economico del territorio.

Le imprese a Modena continuano a perdere terreno, con un calo sia delle nuove aperture che degli investimenti.

