Enorme spavento per Hamilton in Australia | si trova davanti l'Alpine piantata in mezzo alla pista

Durante le prove libere del Gran Premio d'Australia del 2026, Lewis Hamilton ha rischiato un incidente quando si è trovato di fronte un'Alpine ferma sulla pista. L'auto, guidata da Colapinto, procedeva lentamente e si trovava in traiettoria, costringendo Hamilton a sterzare bruscamente per evitarla all'ultimo momento. L'episodio ha causato grande spavento tra i presenti.