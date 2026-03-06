Enorme spavento per Hamilton in Australia | si trova davanti l'Alpine piantata in mezzo alla pista
Durante le prove libere del Gran Premio d'Australia del 2026, Lewis Hamilton ha rischiato un incidente quando si è trovato di fronte un'Alpine ferma sulla pista. L'auto, guidata da Colapinto, procedeva lentamente e si trovava in traiettoria, costringendo Hamilton a sterzare bruscamente per evitarla all'ultimo momento. L'episodio ha causato grande spavento tra i presenti.
