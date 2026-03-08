Lautaro Martinez in panchina | notizia clamorosa

Lautaro Martinez sarà in panchina durante il derby tra Inter e Milan. L’attaccante, attualmente infortunato, non potrà scendere in campo, ma ha scelto di rimanere vicino alla squadra. La sua presenza in tribuna è stata confermata in vista di una partita decisiva per la stagione dell’Inter. La formazione nerazzurra si prepara a affrontare il match senza il suo principale attaccante.

Possibile presenza speciale in casa Inter in vista del derby contro il Milan. Lautaro Martinez, fermo ai box per infortunio, non potrà essere a disposizione di Cristian Chivu per la partita, ma ha comunque deciso di restare vicino alla squadra in un momento così importante della stagione. Lautaro Martinez in panchina per caricare i compagni. Secondo quanto riportato da FCInter1908, il capitano nerazzurro sarà infatti aggregato al gruppo e presente in panchina a San Siro, pur non potendo scendere in campo. Una scelta dettata dalla volontà dell’attaccante argentino di sostenere i compagni da vicino in una delle sfide più sentite dell’anno. La... 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Lautaro Martinez verso la panchina in Bologna Inter. L’attacco sarà composto da…di Redazione Inter News 24Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si appresta ad accomodarsi in panchina nella sfida di questa sera tra Bologna e... Leggi anche: Inter: Lautaro Martinez trascinatore Una selezione di notizie su Lautaro Martinez. Temi più discussi: Inter, sorpresa Lautaro in panchina nel derby ma non per giocare: il motivo; Quando torna Lautaro Martinez, due possibili date per il rientro: in bilico anche la convocazione con l'Argentina; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Inter, Chivu a sorpresa ha concesso un giorno di riposo alla squadra. Inter, Lautaro sarà in panchina domani: la decisione per il Milan!Lautaro Martinez domani sarà in panchina per il derby contro il Milan. La decisione infiamma i cuori nerazzurri: ecco il motivo ... spaziointer.it Lautaro il milanese: Meglio il risotto della pizza. Che dispiacere non esserci nel derbyIl capitano dell’Inter, che salterà la sfida al Milan per infortunio, risponde in chat alle domande dei tifosi, molti giovanissimi. Dalle auto a Messi, ... milano.repubblica.it Lautaro Martinez vicino ai suoi compagni nel derby di domani Nonostante l'infortunio il Capitano andrà in panchina per dare supporto morale alla squadra Il 'Toro' non lascia "sola" la squadra in una gara del genere #LautaroMartinez #MilanInter #De - facebook.com facebook Inter, al di là della sua indisponibilità, domani Lautaro Martinez sarà tra gli aggregati per stare insieme al resto del gruppo. x.com