Lautaro Martinez si distingue come protagonista assoluto nella vittoria dell'Inter a Marassi, trascinando la squadra con prestazioni di livello eccezionale. L'attaccante argentino si accende, contribuendo con numeri da vero gigante e portando i nerazzurri in vetta alla classifica di Serie A. Un momento di grande forma che sottolinea il ruolo chiave di Lautaro nel cammino della squadra.

© Parlami.eu - Inter: Lautaro Martinez trascinatore

. a Marassi l’argentino si accende e regala la vetta in Serie A! Numeri da gigante. Lautaro Martinez Inter, il capitano goleador e trascinatore dei nerazzurri: a Marassi l’argentino si accende e regala la vetta in Serie A! Numeri da gigante.. Tra i molti modi esistenti per reagire a una delusione, Lautaro Martinez ha scelto ciò che gli riesce meglio ovvero fare la differenza. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, nella vittoria dell’Inter a Marassi contro il Genoa, il capitano nerazzurro è stato il volto simbolo di una squadra che ha finalmente conquistato la vetta solitaria della classifica. Parlami.eu

TUTTI I GOL di LAUTARO: Il Toro ha trascinato l'Inter | Serie A TIM | DAZN

Inter, Lautaro si prende tutto. Inno alla caparbietà e ora punta a scalare Riad - Il capitano dell'Inter segna e trascina, si prende la testa della classifica di Serie A e anche quella dei capocannonieri ... msn.com