Lautaro Martinez si prepara a partire dalla panchina nella sfida tra Bologna e Inter. Il capitano nerazzurro, protagonista di questa stagione, potrebbe lasciare spazio in attacco a una nuova coppia o a un'altra soluzione tattica. La partita si preannuncia un banco di prova importante per l’Inter, con molti occhi puntati sulle scelte di formazione e sulle strategie di Inzaghi.

© Internews24.com - Lautaro Martinez verso la panchina in Bologna Inter. L’attacco sarà composto da…

Inter News 24 Il capitano nerazzurro Lautaro Martinez si appresta ad accomodarsi in panchina nella sfida di questa sera tra Bologna e Inter. Ecco chi giocherà in attacco. A poche ore dalla semifinale di Supercoppa Italiana a Riyadh, l’atmosfera in casa Inter è carica di attesa per le scelte definitive del tecnico. Cristian Chivu, l’allenatore rumeno ed ex difensore leggendario noto per il suo pragmatismo, sta studiando diverse rotazioni per affrontare il Bologna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le decisioni ufficiali verranno comunicate alla squadra solo durante la riunione tecnica pomeridiana, ma le indiscrezioni delineano una formazione con diverse sorprese. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Lautaro Martinez a secco e sostituito, così non va: verso la panchina in Champions

Leggi anche: Lautaro Martinez nervoso per la sostituzione in Atletico Inter: ecco cosa ha fatto una volta sedutosi in panchina

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Genoa-Inter, in ballottaggio Pio Esposito e Bonny per affiancare Lautaro Martinez; Lautaro Martinez di nuovo nel cuore dell’Inter: Chivu ha messo l’argentino al centro del progetto; Genoa-Inter 1-2, gol e highlights: decidono Bisseck e Lautaro, Chivu primo in classifica; Bologna-Inter, Lautaro fuori? Coppia d’attacco (quasi) inedita. Martinez dal 1'.

Bologna-Inter, Lautaro fuori? Coppia d’attacco (quasi) inedita. Martinez dal 1' - La probabile formazione nerazzurra in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Bologna in Arabia Saudita ... msn.com