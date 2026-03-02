Lavoro femminile Modena sesta provincia in Italia per imprenditrici laureate
L’ufficio studi Lapam Confartigianato ha pubblicato un rapporto sulla presenza di imprenditrici laureate nella provincia di Modena, che si colloca al sesto posto in Italia. Il focus si è concentrato sulla condizione femminile nel mercato del lavoro e sui servizi di welfare, considerando come questi ultimi possano influenzare la partecipazione delle donne al mondo imprenditoriale. La ricerca è stata svolta in vista dell’8 marzo.
In vista dell'8 marzo, l’ufficio studi Lapam Confartigianato ha svolto un focus proprio sulla condizione femminile nella provincia di Modena analizzando servizi di welfare e mercato del lavoro, due temi direttamente collegati perché la presenza di servizi per le famiglie favorisce la. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
