Il presidente di Lapam Confartigianato Daniele Mazzini, il segretario generale di Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi e la vicedirettrice di Coldiretti Modena Sabrina Mencarelli hanno incontrato l’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, mons. Erio Castellucci, per donargli una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Il Presepe dell’artigianato: a Mons. Castellucci la statuina 2025 di Lapam Confartigianato e Coldiretti

Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la statuina del presepe 2025

Leggi anche: Confartigianato e Coldiretti consegnano la tradizionale statuina del Presepe 2025 alla Diocesi di Jesi

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Lapam Confartigianato e Coldiretti Modena donano a Mons. Erio Castellucci la statuina del Presepe 2025 - Il presidente di Lapam Confartigianato Daniele Mazzini, il Segretario Generale di Lapam Confartigianato Carlo Alberto Rossi e il vicedirettore di Coldiretti Modena Sabrina Mencarelli, hanno incontrato ... sassuolo2000.it

L'arcivescovo mons. Ivan Maffeis in Provincia per la benedizione del presepe - Davanti al Presepe "domestico" firmato dall'artigiano tifernate Antonello Orsini, oggi in Provincia la cerimonia di benedizione da parte dell'arcivescovo di Perugia- ansa.it