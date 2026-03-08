Landini da ridere | la Cgil sciopera per le donne ma nel giorno sbagliato Scuole ferme il 9 marzo…

La Flc Cgil ha annunciato uno sciopero generale per il settore scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale previsto per il 9 marzo 2026. La protesta coincide con la Giornata Internazionale dei diritti delle donne, ma molti osservatori ritengono che la data scelta non sia quella più appropriata. La decisione riguarda diverse categorie di lavoratori coinvolti nel settore dell’istruzione e della formazione.

Signori e signore, attenzione, non è un uno scherzo: la Flc Cgil ha proclamato un'intera giornata di astensione dal lavoro per scuola, università, ricerca, AFAM, formazione professionale e scuola non statale, lunedì 9 marzo 2026, per celebrare la Giornata Internazionale dei diritti delle donne. Ma come? Non era l'8 marzo la Giornata della Donna? Sì, ma capitava di domenica e il sindacato di Landini avrebbe perso una buona occasione per paralizzare l'Italia, come in genere fa nei fine settimana. Ed ecco che allora lo sciopero per le donne si fa lo stesso, nel giorno 8+1 (come da locandina in alto.) in modo da poter fermare le scuole italiane il lunedì, tanto vale tutto.