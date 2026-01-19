Landini in piazza per Maduro ma non per l' Iran | È rozzo non vede le sfumature La Cgil cambi dice Bonanni

Nel dibattito pubblico, le scelte di sostegno e le posizioni delle organizzazioni sindacali come la Cgil suscitano spesso commenti e riflessioni. Recentemente, le dichiarazioni di Bonanni hanno evidenziato le percezioni e le critiche riguardo alle diverse manifestazioni di solidarietà, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e aperto al dialogo.

" Landini in piazza per Maduro e non per l'Iran? È rozzo, non vede le sfumature. La Cgil ha bisogno di un grande cambiamento". Per l'ex segretario della Cisl Raffaele Bonanni è tempo di una marcia indietro: c'è bisogno che i sindacati, in primis la Cgil, tornino a fare i sindacati. "Il movimento sindacale ha una tradizione solida talmente forte che un tempo le manifestazioni di piazza in difesa della libertà non erano sono per i lavoratori, ma per per tutti e svolgevano una funzione diplomatica". Oggi non è più cosi, dice in un colloquio con il Foglio. Ed è per questo che il sindacato che egli stesso ha guidato per otto anni ha organizzato una fiaccolata davanti all'ambasciata iraniana il 23 gennaio in sostegno alla popolazione in lotta "per una svolta democratica". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Dopo le dichiarazioni di Maurizio Landini sul sostegno al governo venezuelano, alcune iscritti alla Cgil si sono sentite deluse e hanno annunciato di voler strappare la tessera. Tra loro, l’attivista e rifugiata politica Soreilis Rojas, che ha espresso il suo disappunto dopo il presidio sotto l’ambasciata americana, ritenendo inappropriato il coinvolgimento del sindacato in una posizione politica così polarizzata.

