Nella recente aggressione alla sede della Cgil, Landini ha definito l'evento come un attacco esplicito, sottolineando che non intende essere intimidito. La sua dichiarazione evidenzia la volontà di proseguire le attività sindacali con determinazione, nonostante le minacce. Questo episodio si inserisce in un contesto di tensione sociale, evidenziando l'importanza della solidarietà e della fermezza nel difendere i principi del sindacato.

“Se pensano di intimidirci, non siamo gente che si spaventa così facilmente, anzi. Questo elemento ci dà ancora più forza di andare avanti in quello che stiamo facendo”. Queste le parole di Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, riguardo ai f ori di proiettile rinvenuti nella sede Cgil di Primavalle, a Roma. “È un assalto. Un attacco esplicito anche alla Cgil” ha detto poi Landini, dicendosi fiducioso nel lavoro degli inquirenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Colpi di arma da fuoco contro la sede Cgil, Landini: “È un attacco esplicito, ma non ci intimidiscono” – Video

