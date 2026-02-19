Ancona troppo molle punita dalla Pistoiese Al Del Conero servirà una grande prova

L’Ancona ha subito una sconfitta netta contro la Pistoiese, che ha vinto 2-0 al Del Conero. La causa principale è stata la debolezza difensiva degli ospiti, che hanno concesso troppo spazio agli avversari. La Pistoiese ha sfruttato le occasioni con precisione, segnando due gol e dimostrando maggiore determinazione in fase offensiva. La squadra di casa dovrà migliorare la compattezza e la concentrazione per affrontare con più sicurezza le prossime partite. La prossima sfida si annuncia decisiva per la rincorsa.

pistoiese 2 ancona 0 PISTOIESE (4-3-3): Giuliani 6; Costa Pisani 6,5, Pellizzari 6, Bertolo 6, Tempre 6 (29' st Sangare 6); Della Latta 6 (26' st Rossi 6), Maldonado 6,5, Biagi 6; Kharmoud 6,5 (29' st Accardi), Rizq 7 (34' st Raicevic sv), Russo 7. A disp. Magalotti, Pellegrino, Saporetti, Campagna, Cuomo. All. Lucarelli 7. ANCONA (4-2-3-1): Mengucci; Pecci, Markic, Petito, Calisto; Gelonese, Proromo (36' Ceccarelli 5,5); Cericola (27' st Zini), D'Incoronato (15' st Attasi), Teraschi (36' Miola); Babbi (15' st Kouko ). A disp. Salvati, Bonaccorsi, Sparandeo, De Luca. All. Maurizi. Arbitro: Melloni di Modena 5,5.