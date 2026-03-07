L'Ancona affronta la finale di Coppa Italia di serie D contro la Pistoiese, con il pubblico che riempie il Del Conero e supera le 7.000 presenze. Nonostante gli sforzi, i padroni di casa non riescono a rimontare lo svantaggio dell’andata e la partita termina con un risultato di 0-1 in favore degli ospiti. La Pistoiese si aggiudica così il trofeo.

Ancona, 7 marzo 2026 – La spinta di un Del Conero da favola, con oltre 7mila tifosi, non basta all'Ancona per ribaltare il risultato dell'andata. È infatti della Pistoiese la Coppa Italia di serie D che, dopo il 2-0 dell'andata, passa anche in trasferta 0-1, con il gol di Pinzauti che arriva alle porte del recupero. L'avvio della prima frazione è equilibrato. Gli ospiti ci provano con Russo, ma il suo destro potente sfila sul fondo (22'). I biancorossi rispondono con Bonaccorsi, il cui colpo di testa finisce fuori di un soffio (35'). L'occasione più grande per la squadra di Lucarelli è per Raicevic, che centra il palo al 38' sul rifornimento di Kharmoud. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Finale Coppa Italia, serie D: l'Ancona ci prova, ma il trofeo è della Pistoiese. Finisce 0-1

