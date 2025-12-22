La Blu Basket Bergamo crolla a Torino | dura sconfitta per 99-66

Si interrompe sul nascere la striscia di vittorie due consecutive della Blu Basket Bergamo, che al PalaAsti di Torino incappa in una dura sconfitta per 99-66 contro una Reale Mutua che domina in lungo e in largo il match della 18esima giornata del campionato nazionale di serie A2. Partita a senso unico per i padroni di casa torinesi, in serata di grazia nel tiro da fuori (all’intervallo 1930 dal campo, con 1015 da tre), e subito avanti alla fine del primo periodo per 23-12 e di fatto irraggiungibili già all’intervallo sul 59-25 con un terzo quarto clamoroso da 36 punti, fino a scavare un solco ancora più ampio e che non fa altro che aumentare minuto dopo minuto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

