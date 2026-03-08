Lancia sassi contro un' auto poi aggredisce il conducente | denunciato 52enne

Nel fine settimana, i carabinieri di Udine hanno denunciato sei persone per guida in stato di ebbrezza, mentre due sono state arrestate. Tra i casi, un uomo ha lanciato sassi contro un'auto e poi ha aggredito il conducente. Sono stati inoltre deferiti altri soggetti per vari reati durante i controlli condotti sul territorio.

È di sei persone denunciate per guida in stato di ebbrezza, due arresti e diversi deferimenti per altri reati il bilancio dei controlli effettuati nel fine settimana dai carabinieri del comando provinciale di Udine. I servizi straordinari di controllo del territorio sono stati predisposti con l’obiettivo di prevenire i reati predatori e monitorare la circolazione stradale lungo le principali arterie provinciali e comunali. L’attività è stata svolta con numerose pattuglie coordinate dalla centrale operativa del comando provinciale. Sei persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza alcolica. Le patenti sono state ritirate per la conseguente sospensione e in tre casi è stato disposto il fermo o sequestro amministrativo dei veicoli. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

