Verona investe e uccide un passante poi aggredisce il conducente di un' auto | le immagini della sorveglianza

A Verona, un uomo ha investito un passante quattro volte, causando la sua morte. Dopo l’incidente, ha continuato la fuga e si è schiantato contro un’auto in una rotonda. Successivamente, ha aggredito il conducente del veicolo. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutta la scena, mostrando il comportamento violento e imprevedibile dell’uomo. La polizia sta indagando sui motivi dell’episodio e sulle sue eventuali condizioni di alterazione.

Lo ha investito quattro volte e poi, arrivato a una rotonda, è prima andato a schiantarsi contro un’auto per poi aggredire il conducente. È quanto, in estrema sintesi, accaduto a San Bonifacio, nel veronese questa mattina, alle 7 circa. Il presunto aggressore è un uomo di 54 anni di origini tunisine che ha investito e ucciso un 55enne, aggredendo poi un 63enne. Dagli elementi raccolti dagli inquirenti, comprese le immagini delle telecamere in zona, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al 55enne che stava camminando e lo ha sorpreso alle spalle, investendolo una prima volta. L’aggressore lo ha poi investito altre tre volte per poi abbandonare il corpo e dirigersi verso la rotonda che si trova vicino alla caserma dei carabinieri del paese dove ha tamponato un’auto ferma in sosta e poi è sceso dall’auto e ha aggredito il conducente.🔗 Leggi su Lapresse.it

