Lancia sassi contro un treno e aggredisce i carabinieri | 14enne arrestato a Soresina

Un ragazzino di 14 anni ha lanciato sassi contro un treno in corsa, causando danni alla carrozza e rischiando di provocare incidenti. L’episodio si è verificato ieri pomeriggio alla stazione di Soresina, in provincia di Cremona. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo aver ricevuto la segnalazione di un giovane che disturbava l’ordine pubblico. Quando hanno cercato di bloccarlo, il ragazzo ha reagito aggredendo i militari e cercando di scappare. Alla fine, è stato arrestato e portato in caserma.

Cremona, 19 febbraio 2026 – Ha lanciato sassi contro un treno in transito e per questo è stato fermato e poi arrestato dai Carabinieri della Stazione di Castelverde, mentre si trovava nella stazione ferroviaria del comune di Soresina, in provincia di Cremona. L'allarme. I fatti sono avvenuti il 16 febbraio scorso. Intorno alle 16, il numero unico di emergenza 112 ha ricevuto numerose chiamate che segnalavano un gruppo di ragazzi intenti a colpire con dei sassi un convoglio in transito. Sicurezza pubblica. Un'azione irresponsabile e molto grave perché colpire un treno in corsa non significa solo danni materiali, bensì può creare problemi alla sicurezza pubblica, mettendo a rischio l'incolumità dei passeggeri e del personale di bordo.