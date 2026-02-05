Lago di Garda in Love

Dal 13 al 15 febbraio 2026, il Lago di Garda si riempirà di coppie e visitatori in cerca di romanticismo. La manifestazione “Lago di Garda in Love” coinvolgerà diverse località della zona, sia sul lago che nell’entroterra, per celebrare San Valentino. Durante quel fine settimana, gli eventi e le iniziative mireranno a creare un’atmosfera speciale, tra luci soffuse, cene a lume di candela e attività dedicate alle coppie. Un’occasione per scoprire il lago in modo diverso e vivere momenti indimenticabili.

