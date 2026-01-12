Escursione tra i borghi e le colline del Lago di Garda

Scopri un percorso tra i borghi e le colline del Lago di Garda, attraversando i sentieri che collegano Monte Moscal e Monte San Michele. L’escursione permette di camminare tra boschi, vigneti e frazioni storiche, offrendo viste suggestive sul lago. Un itinerario ideale per apprezzare la natura e il patrimonio culturale di questa zona, in un contesto tranquillo e ricco di scorci panoramici.

Una piacevole escursione lungo i sentieri che collegano Monte Moscal e Monte San Michele.Cammineremo tra boschi, vigneti e borghi storici, accompagnati da splendidi scorci sul Lago di Garda. Un'esperienza ideale per chi ama camminare senza fretta, respirare natura e scoprire angoli autentici del.

