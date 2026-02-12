Una donna di Siena ha chiamato la polizia dopo che il suo ex compagno l’ha aggredita in strada. L’uomo l’ha presa per i capelli e, quando lei ha cercato di scappare, l’ha picchiata con violenza. La vittima è riuscita a rifugiarsi in un bar, dove sono arrivati gli agenti. La situazione si ripete da mesi, e le denunce non bastano a fermare le aggressioni. La polizia ha portato l’uomo in questura, ora si aspettano le decisioni del giudice. La cronaca quotidiana di stalking e violenze

Siena, 12 febbraio 2026 – Stalking, una lunga scia di casi nella nostra provincia. Che monopolizzano le udienze del tribunale. E fanno emergere la complessità dei rapporti di coppia. La loro fragilità che, spesso, finisce per diventare violazione delle regole di comportamento. E’ (anche) per non averle rispettate che un uomo, 50 anni, che vive sull’Amiata, difeso dall’avvocato Emiliano Bianchi, si trova adesso agli arresti domiciliari. E ieri mattina si è presentato davanti al giudice Simone Spina. Un’udienza comunque interlocutoria perché la prossima sarà ascoltata la parte offesa che non si è ’costituita’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non dà tregua alla ex. La prende per i capelli, poi l’aggredisce e la picchia

Approfondimenti su Siena Stalking

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Riccione dopo aver aggredito la propria compagna e successivamente opposto resistenza ai carabinieri intervenuti.

Un uomo albanese, con precedenti penali, è stato arrestato dopo aver aggredito la moglie e le figlie.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Siena Stalking

Argomenti discussi: Non dà tregua alla ex. La prende per i capelli, poi l’aggredisce e la picchia; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; La fiamma e la tregua: un messaggio (da noi) al mondo; L’Atlantico non dà tregua: quanta pioggia cadrà e le previsioni per Milano-Cortina.

Anguissa ancora lontano dal campo: il problema alla schiena non dà treguaIl mal di schiena continua a non dare tregua a Frank Zambo Anguissa, costringendolo a un nuovo stop forzato. Il centrocampista resterà fuori anche per le ... dailynews24.it

Frana Niscemi, la pioggia non dà tregua al comune del nissenoLa pioggia non dà tregua a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, nelle vie adiacenti alla zona rossa di 150 metri dal punto di distacco della frana che nei ... lapresse.it

Elisabetta Secchi. CHET BAKER · ALMOST BLUE. Roma da 60 giorni con qualche ora di tregua. Devo prendere la patente nautica #rome #rain #febbraio2026 #fiumetevere #tevereriver - facebook.com facebook

Rafah funziona a intermittenza. Due giorni di stop, poi un varco contingentato, poi di nuovo l’attesa. Le evacuazioni sanitarie passano “a tranche”, poche decine alla volta, mentre migliaia restano in lista. La tregua si misura così: con un cancello che decide chi x.com