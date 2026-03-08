di Claudio Roselli È Rosetta Del Bene la protagonista della terza edizione di "Donne & Lavoro", l’iniziativa promossa dal Comune, attraverso l’assessorato e la commissione pari opportunità, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne. Ieri mattina, in una sala consiliare di Palazzo delle Laudi colorata dal giallo vivo delle mimose si è tenuta l’elegante cerimonia alla presenza anche di alcuni studenti di scuole cittadine. L’evento, dedicato al riconoscimento del ruolo della donna nel mondo dell’impresa e del lavoro, ha rappresentato un momento di riflessione e valorizzazione dell’impegno femminile nel tessuto economico e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lady Aboca alla ribalta. Gran premio a Del Bene nella sala tinta di giallo

Leggi anche: Ezpeleta conferma: niente sostituzione per il Gran Premio del Qatar nella MotoGP.

Nella sala consiliare la premiazione della quarta edizione del premio Endas "Radici d'Abuzzo": i vincitoriTutto pronto per la quarta edizione del premio “Radici d'Abruzzo” di Endas Abruzzo, che accende i riflettori sulle energie migliori della regione e...