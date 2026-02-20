Ladri scatenati E’ allarme nei quartieri

Un’ondata di furti ha spinto le autorità di Città di Castello a intervenire, dopo una serie di episodi che hanno colpito diverse zone della città. I ladri, approfittando dell’oscurità, hanno colpito più volte nelle ultime settimane, causando paura tra i residenti. Per rispondere a questa situazione, sono stati rafforzati i controlli di polizia e installate luci più potenti nelle aree più a rischio. Questi interventi mirano a rendere più sicuri i quartieri e a scoraggiare le intrusioni notturne. La città si prepara a nuove misure di sicurezza.

CITTÀ DI CASTELLO Sicurezza: nuovi presidi nei quartieri e potenziamento dell’Illuminazione. Una serie di misure per contrastare i furti. "Una maggiore presenza della polizia locale e interventi strutturali nel tessuto urbano con l’illuminazione". I furti nel territorio e i relativi piani d’azione sono stati al centro dell’intervento dell’assessore Rodolfo Braccalenti nel recente consiglio comunale, su sollecitazione della consigliera Pd. Monia Paradisi. In particolare, "è stata istituita una pattuglia della polizia locale dedicata solo al controllo del territorio, con un prolungamento dell’orario di servizio fino alle 20. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ladri scatenati. E’ allarme nei quartieri Ladri scatenati in provincia. Puntano a case di lusso e chieseUn aumento dei furti sta preoccupando la provincia di Bergamo, con episodi che coinvolgono appartamenti di lusso, ville e anche luoghi di culto come le chiese. Ladri ancora scatenati in Vallata: "Ora non mi sento più tranquilla"I furti non si fermano in Vallata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ancora un raid dei ladri a Mologno. Ma l’allarme li ha fatti scappare; Ladri scatenati: svaligiato appartamento, colpo anche in un distributore di benzina; Ladri scatenati: svaligiato appartamento, colpo anche in un distributore di benzina; Ladri scatenati, tre furti in abitazione in poche ore. Torna l’incubo dei ladri nella zona stazione. I residenti: Colpi a raffica: siamo nel mirinoLadri scatenati nella zona stazione di Santarcangelo. Negli ultimi dieci giorni sono state quasi una decina le case ’visitate’ ... ilrestodelcarlino.it Salento, ladri scatenati nel cimitero: rubate porte e una croceDal cimitero spariscono gli infissi, dal monumento in piazza viene trafugata parte di una croce. I ladri fanno razzia di ferro e alluminio tra Alliste ... msn.com Ladri scatenati: assaltano auto dell'avvocato mentre è a cena https://ebx.sh/KdGV3c - facebook.com facebook