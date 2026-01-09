Napoli rapina e sequestro nella villa di un imprenditore a Posillipo nel 2024 | arrestate cinque persone

Nel 2024 a Posillipo, Napoli, si è verificata una rapina e un sequestro nella villa di un imprenditore. L’indagine ha portato all’arresto di cinque persone, grazie anche alla collaborazione di una domestica che ha fornito informazioni e facilitato l’ingresso dei malviventi. L’evento evidenzia l’importanza delle misure di sicurezza e dell’attenzione alle relazioni interne alle proprietà private.

Rapina in villa nel Senese, 4 arresti - Quattro le persone arrestate stamane dai carabinieri nelle province di Siena, Roma e Napoli colpevoli della rapina in villa compiuta lo scorso agosto a Montepulciano. lagazzettadelmezzogiorno.it

Rito esoterico prima di una rapina in villa, sette arresti - Assalto violento per rapina in villa con minaccia di sequestro della figlia di 16 mesi a una coppia di Misterbianco. ansa.it

#Napoli - Tentata rapina a un 17enne: tre minorenni arrestati dai Carabinieri #Cronaca #Carabinieri #Minorenni #NanoTV - facebook.com facebook

Tentano rapina con coltello a un diciassettenne, in carcere 3 minorenni a Napoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.