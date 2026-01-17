È alla casa del commiato i ladri rubano nella villa dell?imprenditore Marco Mancini a Tolentino

Nella serata di ieri, i ladri hanno preso di mira la villa dell’imprenditore Marco Mancini a Tolentino, in via Gentiloni Silveri nel quartiere Buozzi. L’episodio ha coinvolto la proprietà di Alma Costruzioni, suscitando attenzione sulla sicurezza delle abitazioni nella zona. Le forze dell’ordine sono intervenute per verificare l’accaduto e avviare le indagini del caso.

TOLENTINO Ladri in azione nel tardo pomeriggio di ieri in via Gentiloni Silveri, nel quartiere Buozzi, dove è stata presa di mira la villa dell’imprenditore edile di Alma costruzioni, Marco Mancini. Il furto è avvenuto intorno alle 19 e ha fruttato un anello d’oro dal valore di oltre mille euro. Secondo quanto ricostruito, i malviventi poco prima avevano tentato di entrare in un’abitazione vicina, senza riuscirci, poi si sono spostati nella casa dell’imprenditore, dove in quel momento non c’era nessuno. I ladri sarebbero arrivati in zona a bordo di una Volkswagen Golf bianca con tettino nero: uno sarebbe rimasto in auto, mentre gli altri due, con cappello e collo del giubbotto alzato, sarebbero scesi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

