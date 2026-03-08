A Gatteo Mare, due ladri hanno preso di mira una casa in via Matteotti, spostando i mobili e svuotando i cassetti. Dopo aver disturbato gli arredi, hanno bevuto una lattina di Coca Cola lasciata sul tavolo della cucina, poi hanno trafugato un televisore e sono fuggiti. Nessuno è rimasto ferito, ma il furto ha lasciato il proprietario senza alcuni oggetti di valore.

I ladri a Gatteo Mare hanno messo a soqquadro una casa, spostando il mobilio e svuotando i cassetti. Poi probabilmente avevano sete hanno bevuto una lattina di Coca Cola lasciata sul tavolo della cucina, hanno rubato un televisore e se ne sono andati. È l’episodio curioso emerso in seguito a un intervento della Polizia locale di Gatteo, avvenuto nella mattinata di venerdì. Durante un servizio di controllo del territorio, una pattuglia in transito in via Matteotti ha notato la porta di un’abitazione socchiusa e con evidenti segni di effrazione, oltre ad un vetro infranto. Considerata la possibilità che gli autori del reato potessero trovarsi ancora all’interno, è arrivata una seconda pattuglia di supporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ladri in via Matteotti: rubano un televisore e si bevono una Coca

