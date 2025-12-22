Ladri al Bar Magic di Caravaggio | via contanti microonde televisore e alcolici
Caravaggio. Erano almeno due, incappucciati, i ladri che nella notte tra domenica e lunedì hanno sfondato le porte sul retro e sul cortile del bar Magic, locale che si affaccia su largo Luigi Cavenaghi, in centro città. Una volta all’interno i malviventi hanno portato via contanti, un microonde, un televisore e diverse bottiglie di vino e spumante, per un bottino complessivo che sfiora alcune migliaia di euro. I carabinieri di Caravaggio stanno indagando per risalire ai responsabili. Tra i sospettati ci sarebbero due clienti già noti che, nei giorni scorsi, avevano creato problemi all’interno del bar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Ladri nella notte al bar Pamela e bar Bocciofila
Leggi anche: Furto al supermercato: ladri sorpresi con alcolici di pregio da 500 euro
Ladri al Bar Magic di Caravaggio: via contanti, microonde, televisore e alcolici - Erano almeno due, incappucciati, i ladri che nella notte tra domenica e lunedì hanno sfondato le porte sul retro e sul cortile del bar Magic, locale che si affaccia su largo Luigi ... bergamonews.it
Furto notturno al Bar Magic di Caravaggio: portati via contanti e bottiglie - Il colpo è stato messo a segno nelle prime ore del mattino, quando due uomini con il volto coperto hanno preso di ... ecodibergamo.it
Caravaggio, i ladri delle elemosine rubano anche la cassetta: presi - Rubano nella chiesa parrocchiale di Caravaggio e si portano via non solamente le elemosine, ma anche la cassetta in legno dell’800. bergamo.corriere.it
Dalle 9,00 in ... Martedi 23 Dicembre 2025 Mercatino "Magic Red Christmas" Centro Commerciale Colombia Via Giambattista Bassani, 3/37 Infernetto Roma Artigianato, occasioni e tante idee regalo Palloncini e Auguri di Natale INFO: 3318545993 Ingresso - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.