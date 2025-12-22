Ladri al Bar Magic di Caravaggio | via contanti microonde televisore e alcolici

Caravaggio. Erano almeno due, incappucciati, i ladri che nella notte tra domenica e lunedì hanno sfondato le porte sul retro e sul cortile del bar Magic, locale che si affaccia su largo Luigi Cavenaghi, in centro città. Una volta all’interno i malviventi hanno portato via contanti, un microonde, un televisore e diverse bottiglie di vino e spumante, per un bottino complessivo che sfiora alcune migliaia di euro. I carabinieri di Caravaggio stanno indagando per risalire ai responsabili. Tra i sospettati ci sarebbero due clienti già noti che, nei giorni scorsi, avevano creato problemi all’interno del bar. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

