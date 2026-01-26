Ladri nell’asilo nido | via con pc e televisore dopo aver messo le aule a soqquadro

A Lecce, un asporto di attrezzature è avvenuto presso un asilo nido, dove i malviventi hanno sottratto un PC e una televisione, lasciando le aule in disordine. L’episodio si inserisce in un contesto di furti che evidenziano le difficoltà di sicurezza nelle strutture dedicate all’infanzia. Indagini in corso per identificare i responsabili e prevenire ulteriori episodi simili.

È accaduto a Lecce, nella notte, ai danni della scuola di via Bari. La polizia ha eseguito i rilievi in mattinata e ora è sulle tracce dei responsabili dell’episodio LECCE – Ladri prendono di mira una scuola in città: rubano attrezzatura per le attività e poi fuggono dopo aver messo a soqquadro gli ambienti. Sono ricercati i malviventi che, nella notte, sono entrati nelle aule dell’asilo nido “Ilaria Alpi” per mettere a segno il furto. Dopo aver raggiunto i locali in via Bari, infatti, hanno forzato una delle porte finestre, riuscendo a introdursi. Sono riusciti a impossessarsi di un personal computer e di un televisore, del valore complessivo di oltre mille euro, rovistando negli armadietti e nei cassetti in cerca di altra refurtiva.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Colleferro, A fuoco l’ex asilo nido di Via Carpinetana. I Vigili del Fuoco dopo aver arginato il rogo ancora non riescono ad aver ragione completa delle fiammeA Colleferro, l’ex asilo nido di Via Carpinetana è stato interessato da un incendio.

