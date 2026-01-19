Cisterna Volley | sconfitta al tie-break a Padova Punto prezioso per la classifica

Da today.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Cisterna Volley affronta la trasferta di Padova, dove conclude la partita con una sconfitta al tie-break. Nonostante la sconfitta, il punto ottenuto rappresenta un risultato importante per la classifica, consentendo alla squadra di allungare su Grottazzolina, ancora fanalino di coda. È un passo avanti che sottolinea l’impegno e la continuità nella stagione in corso.

Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Padova ma torna dalla trasferta veneta con un punto prezioso per la classifica che gli permette di allungare su Grottazzolina fanalino di coda (battuta a Piacenza), distante adesso sette lunghezze. Una sola invece quella che lo tiene ancora dietro a.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Il Cisterna Volley vince al tie-break la battaglia contro Monza

Melendugno cede al tie-break 2-3 davanti al tenace Club Italia, ma conquista un punto prezioso
La Narconon Volley Melendugno affronta una difficile trasferta contro il tenace Club Italia, che si conclude con una sconfitta al tie-break. Nonostante il risultato negativo, i giocatori conquistano un punto importante, interrompendo una serie di vittorie consecutive e dimostrando determinazione e carattere in una partita combattuta.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

cisterna volley sconfittaKo anche a Milano: per il Cisterna Volley arriva la nona sconfitta consecutiva - Nessun riscatto dopo aver perso lo scontro diretto contro Grottazzolina; pontini perdono in quattro set. today.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.