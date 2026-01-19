Cisterna Volley | sconfitta al tie-break a Padova Punto prezioso per la classifica
Il Cisterna Volley affronta la trasferta di Padova, dove conclude la partita con una sconfitta al tie-break. Nonostante la sconfitta, il punto ottenuto rappresenta un risultato importante per la classifica, consentendo alla squadra di allungare su Grottazzolina, ancora fanalino di coda. È un passo avanti che sottolinea l’impegno e la continuità nella stagione in corso.
Il Cisterna Volley perde lo scontro diretto con Padova ma torna dalla trasferta veneta con un punto prezioso per la classifica che gli permette di allungare su Grottazzolina fanalino di coda (battuta a Piacenza), distante adesso sette lunghezze. Una sola invece quella che lo tiene ancora dietro a.🔗 Leggi su Today.it
La Narconon Volley Melendugno affronta una difficile trasferta contro il tenace Club Italia, che si conclude con una sconfitta al tie-break. Nonostante il risultato negativo, i giocatori conquistano un punto importante, interrompendo una serie di vittorie consecutive e dimostrando determinazione e carattere in una partita combattuta.
