Oggi alle 21 nuovo appuntamento con la stagione sinfonica " Musicattraverso " della Form. Il Teatro Lauro Rossi di Macerata ospita il concerto " Ritratti di donna ", inserito nella rassegna "Gli ospiti della Form", che conferma la collaborazione dell’ Orchestra filarmonica marchigiana con l’ Accademia d’arte lirica di Osimo, istituzione che cura la formazione professionale di giovani cantanti per il teatro lirico. Protagonisti della serata saranno i Solisti dell’Accademia, che danno voce e anima ad alcune delle figure femminili più iconiche della storia della musica. Sul palco i soprani Antonella Granata e Anna Maisuradze; il tenore Hiroki Kono e il baritono Rza Khosrovzade. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Accademia d’arte lirica firma "Ritratti di donna"

"A tutti, se vuole, la donna la fa" con l'Accademia d'Arte lirica di OsimoOSIMO – L'Accademia d'Arte Lirica propone un concerto dedicato alla donna al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, domenica 1 marzo alle ore 18.

"Vissi d'arte": un nuovo modo di raccontare la liricaIl podcasting si conferma uno dei linguaggi più efficaci per raggiungere le nuove generazioni.

