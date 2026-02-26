A tutti se vuole la donna la fa con l' Accademia d’Arte lirica di Osimo
L'Accademia d'Arte Lirica propone un concerto dedicato alla donna al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, domenica 1 marzo alle ore 18. Il titolo "A tutti, se vuole, la donna la fa" riprende due versi del finale de "L'Italiana in Algeri" di Rossini, in cui si celebra il trionfo dell'astuzia e.
