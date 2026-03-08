Il 22 agosto, Rimini ospiterà la visita di Leone XIV, che parteciperà al Meeting e celebrerà una messa sulla spiaggia. Durante la giornata, il Papa si sposterà in papamobile e incontrerà i partecipanti dell’evento. La cerimonia religiosa si terrà in una località balneare, riprendendo una scena simile a quella di un’analoga celebrazione di Wojtyla nel 1982.

Sarà una giornata storica per Rimini. Il 22 agosto Leone XIV incontrerà il popolo del Meeting e poi celebrerà messa in città. La sua visita a Rimini avverrà 44 anni dopo quella di Giovanni Paolo II 1982. Diocesi e Meeting, insieme a istituzioni e forze dell’ordine, sono al lavoro da settimane per rendere altrettanto speciale la giornata di Leone a Rimini. La macchina organizzativa si è messa in moto già prima della conferma ufficiale della visita a Rimini, annunciata dalla Santa Sede il 19 febbraio. Venerdì si è tenuto in prefettura il primo comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza interamente dedicato alla visita del Pontefice. Una riunione durante la quale si è discusso, soprattutto, di due aspetti: gli spostamenti di Prevost in città e il luogo dove il Papa celebrerà la messa finale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La visita di Leone a Rimini. Il tour in papamobile e la messa in spiaggia come Wojtyla nel 1982

